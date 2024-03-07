Ставрополье выберет объекты для благоустройства

С 15 по 17 марта на Ставрополье пройдут выборы объектов для благоустройства. Об этом сообщил глава региона.

Губернатор Ставрополья призвал земляков поучаствовать в голосовании и определить те территориальные объекты, которые нуждаются в благоустройстве в ближайшее время.

Данное мероприятие будет проходить с 15 по 17 марта. Участие в народном голосовании за объекты благоустройства позволяет каждому жителю выразить свое мнение и влиять на то, какие территории будут благоустроены в первую очередь.

«Вновь в Ставропольском крае пройдет народное голосование за объекты благоустройства по программе формирования комфортной городской среды. Призываю вас активно в нем участвовать, чтобы мы смогли узнать мнение всех ставропольцев. Приходите голосовать всей семьей - участвовать в выборе объектов благоустройства можно с 14 лет»

- Владимир Владимиров

Благоустройство выбранных объектов позволит улучшить инфраструктуру города, сделать его более удобным и привлекательным для жителей и гостей. Новые зоны отдыха, спортивные площадки, пешеходные аллеи, цветочные клумбы - все это сделает город более комфортным для проживания.