Вестник Кавказа

Новые проекты благоустройства выберут сами жители Карачаево-Черкесии

Новые проекты благоустройства выберут сами жители Карачаево-Черкесии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Карачаево-Черкесии уже сейчас планируют, какие общественные пространства в регионе будут благоустроены в будущем 2025 году – на выбор жителям представлены 11 территорий, самые нужные из которых они выберут сами.

В Карачаево-Черкесии (КЧР) в 2025 году появятся новые общественные зоны, которые народным голосованием выберут сами жители республики, написал в своем Telegram-канале глава республики Рашид Темрезов.

"В этом году на голосование вынесено 11 общественных территорий в Карачаевске, Усть-Джегуте, Черкесске, Теберде и пгт. Медногорский для благоустройства в 2025 году"

- Рашид Темрезов

Всеобщее голосование будет проводиться на популярных платформах в рамках федерального проекта по формированию комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда" – это позволит властям более оперативно отреагировать на запросы жителей, добавил Темрезов

Также глава республики напомнил, что в КЧР в рамках нацпроекта с 2017 года уже благоустроено 447 дворовых и 142 общественных территорий в 76 городах и селах региона.

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