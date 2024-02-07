На благоустройство Сочи в этом году потратят более 52 млрд рублей

На благоустройство Сочи в 2024 году будут выделены свыше 52 млрд рублей. В планах модернизировать объекты социальной сферы, обновить систему ЖКХ и создать комфортную городскую среду.

Власти Сочи намерены сделать город более комфортным. На развитие социальных сфер города, ЖКХ и благоустройство среды будут потрачены более 52 млрд рублей. Об этом рассказал градоначальник Сочи Алексей Копайгородский.

Он отметил, что часть средств будет выделена из федерального бюджета. Большую часть денег город планирует получить из бюджета региона.

На эти средства будет благоустроена городская среда, а также отремонтированы социально-значимые объекты.

"Для наиболее эффективного исполнения муниципальных программ в Сочи каждый месяц проводим мероприятия по контролю бюджетных средств с разбивкой по отраслям. Это позволяет своевременно реагировать на изменения, влияющие на сроки реализации программ"

– Алексей Копайгородский

Мэр города подчеркнул, что все объекты должны быть сданы точно в срок. Отслеживать ход ремонтных работ будут координаторы программ.