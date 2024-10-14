Вестник Кавказа

Иран предложил БРИКС победить гегемонию доллара

Артем Соколов, Владимир Елизаров
Масуд Пезешкиан
© Фото: сайт президента Ирана
Президент Ирана в ходе своего выступления на саммите БРИКС призвал положить конец гегемонии доллара. Он подчеркнул, что большей части мира не нравится, что американцы используют свою нацвалюту в качестве оружия.

Сотрудничество стран БРИКС способно свести на нет долларовую гегемонию. Такое заявление сделал президент Ирана, выступая 23 октября на проходящем в Казани саммите объединения в узком составе.

Масуд Пезешкиан акцентировал внимание на том, что большей части мира не нравится, что США используют доллар в качестве оружия.

"Большинство стран мира сейчас недовольны тем, что США используют доллар в качестве оружия или инструмента контроля над другими странами, а также для решения своих внутренних и финансовых проблем. Мир рассматривает БРИКС как путь ослабления гегемонии доллара и увеличения расчетов в национальных валютах"

– президент Исламской Республики

С главой иранского государства также согласился президент России Владимир Путин. Во время своего выступления на заседании в расширенном составе он назвал большой ошибкой использование доллара в качестве оружия.

"Да, действительно, мы видим, это так. На самом деле, я думаю, что это большая ошибка тех, кто это делает. Доллар до сих пор является важнейшим инструментом мировых финансов..."

– российский лидер

При этом он указал на то, что РФ не борется с долларом, а ищет альтернативы.

"Мы не отказываемся от доллара, не боремся с ним. Но если нам не дают работать, что же делать? Мы вынуждены искать другие альтернативы – так и происходит"

– Владимир Путин

Что может сделать БРИКС?

Профессор кафедры фондового рынка и рынка инвестиций НИУ ВШЭ Александр Абрамов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о том, как внутри БРИКС может быть организована дедолларизация взаиморасчетов.

"Главное, что на сегодняшний день могли бы сделать страны БРИКС – это создать отдельную платежную систему, причем неважно, как она будет формироваться – на одной валюте или на многовалютной основе – и через эту систему рассчитываться между собой более активно с помощью не доллара, а иных валют. Мне кажется, такова основная конструктивная идея", – прежде всего сказал он.

"Важно понимать, что цель "сделать доллару плохо" не стоит. Все попытки добиться такой ложной цели не заканчиваются успехом, ведь обращение доллара основано на рациональности – простоте расчетов, надежности валюты и так далее. Нужно не бороться с долларом, а развивать товарооборот между странами БРИКС в расчетах без доллара. Пытаться подорвать обращение доллара не нужно", – подчеркнул Александр Абрамов.

Экономист пояснил, что дедолларизация расчетов в БРИКС будет лишь умеренно влиять на позиции доллара на мировом рынке. "Товарооборот между странами БРИКС растет, вместе с ним растет и доля в национальных валютах. Но, как показывает российский опыт, между странами возникают сложности в использовании тех или иных национальных валют. Мне кажется, что самый разумный путь здесь – по примеру евро выстраивать свою мультивалюту в процессе развития интеграции БРИКС", – заключил он.

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