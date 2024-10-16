Байден призвал Пашиняна завершить работу над мирным соглашением до конца года

Джо Байден обозначил сроки, в которых Ереван и Баку должны прийти к мирному соглашению. По мнению лидера США, это должно произойти до конца года.

Президент США Джо Байден направил письмо премьер-министру Армении Николу Пашиняну, в котором выразил готовность поддержать проект мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией. При этом американский лидер заявил, что мирное соглашение должно быть подписано до конца 2024 года, сообщили в пресс-службе правительства Армении.

"Как вы знаете, доработка оставшихся статей мирного соглашения потребует упорства, изобретательности и компромисса. Но, поставив патриотизм выше политики, вы смело и последовательно выбрали путь мира, и я призываю вас завершить [заключение] соглашения в этом году"

– Джо Байден

Лидер США также отметил прогресс между странами по окончательному оформлению проекта мирного соглашения. Байден подчеркнул, что США готовы предпринять шаги к достижению мира.

"Как и вы, моя администрация готова предпринять смелые инициативы, которые помогут проложить путь к миру"

– Джо Байден

Ранее в Ереване прошла встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна со спецпомощником президента США Майклом Карпентером и старшим советником по переговорам на Кавказе Луисом Боно. Стороны обсудили ситуацию в контексте мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией.