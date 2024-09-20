Вестник Кавказа

Джо Байден написал письмо Ильхаму Алиеву

Джо Байден
© Фото: сайт Белого дома
Президент США призвал своего азербайджанского коллегу продемонстрировать свою приверженность миру. По словам Джо Байдена, у республики Южного Кавказа будет такая возможность во время COP29.

Соединенные Штаты готовы поддержать достижение стабильного и достойного мира между Азербайджаном и Арменией. Об этом сказано в письме американского лидера Джо Байдена, адресованном президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

"Я рад постоянному прогрессу, достигнутому вашей страной и Арменией в направлении заключения мирного соглашения, которое послужит нормализации отношений между двумя странами"

– глава Белого дома

Байден подчеркнул, что соглашение о мире вместе с обеспечением суверенитета и территориальный целостности республики положительно повлияет на весь Южный Кавказ – обеспечит большую торговлю, инвестиции и связь Европы с Центральной Азией.

"В то время как внимание мира сосредоточено на Баку в связи с COP29, у вас есть уникальная возможность продемонстрировать мировой общественности свою приверженность миру. Как известно, подведение итогов работы по несогласованным пунктам мирного соглашения потребует творческого подхода и компромисса с обеих сторон. Но я уверен, что вы продолжите пользоваться этой возможностью. Я приглашаю вас завершить сделку в текущем году"

– президент США

Он добавил, что Вашингтон готов к смелым инициативам, которые позволят открыть дорогу к миру.

"По моей просьбе мой специальный помощник, гендиректор по Европе Майкл Карпентер проинформирует вас о конкретных шагах, которые мы готовы предпринять, и выяснит вашу позицию по переговорам с Арменией"

– американский лидер

Он выразил надежду на то, что Азербайджан воспользуется предоставленной возможностью и выберет новый курс по региону во имя совместного процветания.

Напомним, Баку примет COP29 в ноябре. Мероприятия в рамках конференции пройдут с 11-го по 22-е число.

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