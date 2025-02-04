Свыше 2 тыс граждан Армении выгонят из США

Властям Армении сообщили о планах США депортировать свыше 2 тыс армян. При этом реальная цифра может быть намного выше.

Главный уполномоченный по делам диаспоры Заре Синанян сообщил о планах Вашингтона выгнать из США свыше 2 тыс граждан Армении.

Он отметил, что армянское руководство осведомлено о намерении Вашингтона. Синанян сказал, что у подлежащих депортации нет прав на пребывание в Америке.

"Этих лиц неправильно называть диаспорой. Они являются гражданами Армении, у которых нет прав на пребывание в США. Речь идет о намерении депортировать более 2 тыс граждан Армении"

- Заре Синанян

При этом уполномоченный уточнил, что реальная цифра может быть намного выше. По его словам, это только первая партия, точных данных об уже выдворенных пока нет.