Армения получила около $50 млн на переход к демократии от USAID

Ереван получил в том году около 44% средств, предусмотренных соглашением с Агентством Соединенных Штатов по международному развитию. Почти половина выделенных средств направили на развитие демократии.

Армении в прошлом году было передано $110 млн от с USAID. Об этом поведали в МИД страны, передает "Sputnik Армения".

"По состоянию на 2024 год, из $250 миллионов было выделено $110 миллионов. Из них $49 миллионов было направлено на содействие демократическому переходу""

– МИД РА

В рамках данной инициативы было реализовано 5 программ. Большую часть средств направили на эффективное управление ($18,9 млн) и на поддержку гражданского общества и средств массовой информации ($13,6 млн). Остальные средства потратили на формирование взаимного согласия (в районе $8 млн), обеспечение верховенства закона и защиты человеческих прав ($6,6 млн), гуманитарную помощь ($1 млн).

Кроме того, $60 млн распределили в рамках "усиления экономической безопасности".

Напомним, прошлой осенью Армения и USAID оформили документ, который вносит изменения в грантовое соглашение, направленное на развитие армяно-американского сотрудничества. В результате сумма, предусмотренная республике Южного Кавказа, увеличилась почти вдвое и достигла $250 млн.