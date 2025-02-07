Как тарифная война Трампа скажется на Армении?

С сегодняшнего дня товары из Армении облагаются пошлиной в 10% при ввозе в США. Экс-глава ЦБ Армении Баграт Асатрян рассказал "Вестнику Кавказа" о том, какой армянской продукции это коснется и как изменится торговля между двумя странами.

Тарифная война, объявленная президентом США Дональдом Трампом всему миру, затронула также и Южный Кавказ: товары из Азербайджана и Армении, импортируемые на американский рынок, отныне будут облагаться 10%-ной пошлиной под предлогом наличия в южнокавказских республиках таких же 10%-ных пошлин на товары из США.

О том, как эта экономическая атака Вашингтона повлияет на экономику Армении, "Вестник Кавказа" поговорил с бывшим главой армянского Центробанка Багратом Асатряном.

Что Армения экспортирует в США?

Экономист в первую очередь обратил внимание на почти полное отсутствие армянского экспорта в США. "Цифры поставок армянских товаров на американский рынок крайне незначительные. Тот факт, что Армения получила минимальную тарифную ставку в 10%, исходит из размера нашего экспорта в Штаты – на протяжении последних 5 лет он не достигал даже $100 млн. При этом американский экспорт на армянский рынок постоянно и интенсивно растет, то есть у США серьезный профицит торгового баланса с Арменией. Существенного влияния на нашу экономику или на экономику США эта ограничительная мера не окажется, американский рынок для нас не приоритетный", - отметил Баграт Асатрян.

"Экспорт из Армении в США – это преимущественно товары, связанные запросами нашей диаспоры в Америке, то есть вино, коньяк и другая продукция армянского производства. Пошлины на эту продукцию не могут существенно повлиять на объем экспорта и из-за специфики спроса, и из-за того, что потребность в армянских товарах на американском рынке и так очень маленькая. Наши соотечественники, которые в большом количестве проживают в США, не откажутся от традиционных закупок в Армении из-за пошлины в 10%", - прогнозирует экс-глава ЦБ РА.

"Что касается более редких статей экспорта, например, изделия текстильной промышленности, то они и вовсе имеют спорадический характер. Например, бывают такие оригинальные заказы, как пошив курток для офицеров американской полиции – отдельные предприятия и даже потребители из числа диаспоры в США хотят иметь такую продукцию, сделанную именно в Армении. Но это не более пары миллионов долларов в год. При 10%-ной пошлине эти заказы все равно будут изредка делать", - добавил он.

Пошлины Армении на товары США

Баграт Асатрян подчеркнул, что формальные основания для введения ответных пошлин у администрации Дональда Трампа есть. "Не только Армения, но и все страны постсоветского пространства, да и вся Европа имеет пошлины на американский импорт. Основная часть этого импорта в Армению – американские автомобили, они облагаются пошлиной порядка 30% от стоимости самих машин и деталей к ним. То есть в том, что говорит Дональд Трамп, есть доля истины", - признал экономист.

Перспективы тарифной войны

Экс-глава Центробанка Армении охарактеризовал тарифную войну Трампа как глобальную перемену во всей мировой экономике. "США прежде придерживались принципа свободной, беспошлинной торговли, насколько это возможно, и всегда играли очень важную роль в продвижении этого принципа на мировом уровне. Теперь они отказываются от этой роли, то есть серьезные изменения нас ждут уже в институциональном плане устройства мировой экономики. Америка, создав систему свободного рынка, выходит из нее", - сообщил он.

"Дональд Трамп безусловно прав в том, что США сами больше остальных страдают от свободной торговли, но это ведь было мотивировано их стремлением быть властелином мирового торгового пространства и системы валютных отношений. В предыдущие десятилетия Америка все сделала, чтобы стать и руководителем мировой экономики, и, соответственно, ее донором. Теперь мы оказались в совершенно новом мире, перспективы которого попросту трудно предсказать", - заключил Баграт Асатрян.