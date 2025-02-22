АФФА завтра соберется на Отчетную конференцию

Члены АФФА обсудят на завтрашней конференции ряд важных вопросов. Она пройдет в столице республики в первой половине дня.
В пятницу, 11 апреля в Баку пройдет Отчетная конференция Ассоциации футбольных федераций Азербайджана.
В ходе встречи состоится выступление главы АФФА Ровшана Наджафа и будет представлен отчет о деятельности организации.
Кроме того, на завтрашнем заседании будут презентованы стратегия развития АФФА и главы Судейского комитета Франка Де Блекере.
Накануне глава Федерации футбола Армении сообщил, что не намерен покидать свой пост. Ранее он обнародовал заявление, в котором раскритиковал своих оппонентов, выступающих за его отставку.