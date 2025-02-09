Бренд одежды стал спонсором футбольной федерации Азербайджана

АФФА и бренд Danilov договорились о сотрудничестве. Согласно подписанному контракту, компания одежды будет спонсором мужской сборной.
Ассоциация футбольных федераций Азербайджана заключила спонсорское соглашение с брендом одежды Danilov. Об этом сказано в сообщении, размещенном на сайте АФФА.
Со стороны организации свою подпись под документом поставил вице-президент Сархан Гаджиев, а со стороны компании – основатель бренда Ильяс Данилов.
Согласно подписанному договору, Danilov будет спонсором мужской национальной команды в следующем году.
Напомним, ранее сообщалось, что со следующего сезона состав участников азербайджанской футбольной лиги увеличится с 10 до 12 команд.