Вестник Кавказа

Бренд одежды стал спонсором футбольной федерации Азербайджана

Бренд одежды стал спонсором футбольной федерации Азербайджана
© Фото: сайт Ассоциации футбольных федераций Азербайджана
АФФА и бренд Danilov договорились о сотрудничестве. Согласно подписанному контракту, компания одежды будет спонсором мужской сборной.

Ассоциация футбольных федераций Азербайджана заключила спонсорское соглашение с брендом одежды Danilov. Об этом сказано в сообщении, размещенном на сайте АФФА.

Со стороны организации свою подпись под документом поставил вице-президент Сархан Гаджиев, а со стороны компании – основатель бренда Ильяс Данилов.

Согласно подписанному договору, Danilov будет спонсором мужской национальной команды в следующем году.

Напомним, ранее сообщалось, что со следующего сезона состав участников азербайджанской футбольной лиги увеличится с 10 до 12 команд.

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