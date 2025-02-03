Вестник Кавказа

Компания из ОАЭ стала спонсором азербайджанского футбольного клуба

Компания из ОАЭ стала спонсором азербайджанского футбольного клуба
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
ФК "Нефтчи" и компания из ОАЭ заключили соглашение о спонсорстве. Оно позволит компании временно сменить название домашнего стадиона бакинской команды.

Футбольный клуб "Нефтчи" (Азербайджан) оформил спонсорское соглашение с компанией Palm Sports, занимающейся спортивным менеджментом. Об этом сказано в сообщении, опубликованном на сайте клуба.

Подписанное соглашение будет действовать до 2030 года и позволит компании сменить название домашнего стадиона и футбольного центра бакинской команды.

Новые названия арены и центра будут даны после того, как их согласуют представители клуба и компании.

Кроме того, с сезона 2025-2026 годов логотип компании будет находиться на форме команды.

Напомним, Palm Sports принадлежит глобальной инвестиционной холдинговой компании International Holding Company, основанной в 1998 году.

Турнирная таблица

После 21 тура "Нефтчи" с 21 очком располагается на 7-й строчке в чемпионате Азербайджана. Лидирует в первенстве "Карабах", в активе которого 50 очков.

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