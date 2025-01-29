Количество футбольных команд увеличится в чемпионате Азербайджана

Азербайджанскую футбольную лигу ждет расширение. Со следующего сезона состав участников увеличится на две команды.

В премьер-лиге Азербайджана по футболу будет выступать больше команд. Такое решение было принято на заседании Исполнительного комитета Ассоциации футбольных федераций республики.

В настоящее время в чемпионате принимают участие 10 команд. С сезона 2025/26 их станет 12.

Регламент и формат первенства вынесут на повестку следующего заседания Исполнительного комитета.

Напомним, после 21 тура турнирную таблицу чемпионата Азербайджана возглавляет "Карабах", набравший 50 очков. Вторую строчку занимает "Араз-Нахчыван (43 очка), третью – "Зиря" (39).