Вестник Кавказа

США высоко оценили согласование Азербайджаном и Арменией текста мирного договора

Государственный департамент США
© Фото: Динара Хаирова
В Вашингтоне прокомментировали окончание переговоров по тексту мирного договора между Азербайджаном и Арменией, в результате которых стороны полностью согласовали его.

Американская сторона дала высокую оценку завершению армяно-азербайджанских переговоров по тексту проекта мирного договора. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба Госдепа.

"Это шанс для обеих стран оставить позади многолетнюю конфронтацию, следуя видению президента Трампа о более мирном мире"

– Госдепартамент

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что для Баку и Еревана пришла пора взять на себя обязательства по установлению мира, подписать и ратифицировать мирный договор, что откроет дорогу к новой эре процветания на Южном Кавказе.

Накануне стало известно, что Азербайджан и Армения завершила процесс переговоров по тексту мирного договора, согласовав все его пункты.

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