В Грузии сообщили о реализации важного проекта с Азербайджаном

Глава МИД Грузии отметила роль Азербайджана в развитии зеленой энергии. По ее словам, реализация совместного проекта с соседней республикой и несколькими странами Европы поможет стране укрепить связи с ЕС.

Грузия совместно с Азербайджаном, Венгрией и Румынией реализует важный проект в зеленой энергетике. Об этом заявила глава МИД страны Мака Бочоришвили.

Выступая на экономическом форуме в Дельфи, она подчеркнула, что данное сотрудничество поможет еще больше укрепить связи республики с Евросоюзом.

Бочоришвили также обратила внимание на то, что укрепление связей между странами черноморского региона и Евросоюза очень важно для Тбилиси.

Напомним, упомянутые выше страны и Болгария занимаются прокладкой электрокабеля по дну Черного моря. Он будет предназначен для поставок производимой в Азербайджане электроэнергии в Европу.