Вестник Кавказа

В Грузии сообщили о реализации важного проекта с Азербайджаном

Мака Бочоришвили
© Фото: сайт МИД Грузии
Глава МИД Грузии отметила роль Азербайджана в развитии зеленой энергии. По ее словам, реализация совместного проекта с соседней республикой и несколькими странами Европы поможет стране укрепить связи с ЕС.

Грузия совместно с Азербайджаном, Венгрией и Румынией реализует важный проект в зеленой энергетике. Об этом заявила глава МИД страны Мака Бочоришвили.

Выступая на экономическом форуме в Дельфи, она подчеркнула, что данное сотрудничество поможет еще больше укрепить связи республики с Евросоюзом.

Бочоришвили также обратила внимание на то, что укрепление связей между странами черноморского региона и Евросоюза очень важно для Тбилиси.

Напомним, упомянутые выше страны и Болгария занимаются прокладкой электрокабеля по дну Черного моря. Он будет предназначен для поставок производимой в Азербайджане электроэнергии в Европу.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1165 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Грузия поблагодарила Ильхама Алиева за поддержку

Грузия поблагодарила Ильхама Алиева за поддержку

Ильхам Алиев призвал Европу не вмешиваться в дела Грузии

Ильхам Алиев призвал Европу не вмешиваться в дела Грузии

Ильхам Алиев: мы готовы построить доверительные связи с Арменией

Ильхам Алиев: мы готовы построить доверительные связи с Арменией

Азербайджан расширит пункты пропуска на границе с Россией и Грузией

Азербайджан расширит пункты пропуска на границе с Россией и Грузией

Госкомитет Азербайджана по работе с диаспорой поддержал открытие воскресной школы в Грузии

Госкомитет Азербайджана по работе с диаспорой поддержал открытие воскресной школы в Грузии

Меморандум по Зеленому энергокоридору подписан в Баку

Меморандум по Зеленому энергокоридору подписан в Баку

Кавелашвили посетит Азербайджан и Армению

Кавелашвили посетит Азербайджан и Армению

В Грузии заявили о важности стратегического партнерства с Азербайджаном

В Грузии заявили о важности стратегического партнерства с Азербайджаном

Соглашение Азербайджана и Армении назвали историческим шагом в Грузии

Соглашение Азербайджана и Армении назвали историческим шагом в Грузии

SOCAR хочет расширить терминал Кулеви в Грузии

SOCAR хочет расширить терминал Кулеви в Грузии

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы