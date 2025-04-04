Ильхам Алиев рассказал о планах западных организаций осуществить госпереворот в Азербайджане

Два десятка лет назад под эгидой Госдепа была попытка совершить переворот в Азербайджане, сообщил президент республики. Ильхам Алиев отметил при этом, что сейчас реализовать подобные замыслы стало намного сложнее.

Ряд западных организаций в предыдущие годы планировали совершить госпереворот в Азербайджане. Об этом заявил президент страны Ильхам Алиев, выступая 9 апреля в Баку на встрече с участниками международного форума "На пути к новому мировому порядку".

Он подчеркнул, что одна из этих организаций – Национальный демократический институт по международным вопросам США (NDI).

"Такие печально известные институты, как Национальный демократический институт, на самом деле замышляли здесь государственный переворот. Все это было выявлено. Мы отследили более $1 млн, которые были сняты с банковского счета, а затем обнаружили часть этих денег в арендованных квартирах активистов оппозиции вместе с коктейлями Молотова и инструкциями по нападению на правительственные здания и полицейских"

– азербайджанский лидер

Он также обратил внимание на то, что в 2005 году под эгидой Госдепа США была осуществлена попытка устроить в республике "оранжевую революцию".

Глава государства добавил, что раньше сделать это было просто, так как власти не полностью контролировали финансовые потоки, направлявшие Западом местным неправительственным организациям и оппозиции.