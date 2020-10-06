Вестник Кавказа

Дни культуры Катара открылись в Азербайджане

Дни культуры Катара открылись в Азербайджане
Баку принимает Дни культуры Катара. Мероприятие торжественно открылось концертом в Центре Гейдара Алиева. В прошлом году Дни азербайджанской культуры проходили в Катаре.

Торжественное открытие Дней культуры Катара состоялось 10 апреля в Центре Гейдара Алиева в Баку.

Участие в торжественной церемонии приняли министры культуры Азербайджана и Катара Адиль Керимли и Шейх Абдулрахман Бин Хамад аль Тани, главы дипмиссий двух стран, представители культуры, науки и творческой интеллигенции.

Дни культуры Катара в Азербайджане будут проходить с 10 по 13 апреля, на открытии была представлена красочная концертная программа с участием катарских мастеров искусства и художественных коллективов. В Приморском национальном парке открыты павильоны, в которых представлены образцы катарской национальной одежды, кухни, музыки, искусства ткачества и каллиграфии.

Мероприятия направлены на дальнейшее укрепление культурных связей Азербайджана и Катара. Отметим, что в прошлом году Дни культуры Азербайджана принимала Доха. Дни культуры Катара в Баку проводятся в 2025 году впервые с 2009 года.

Главы Минкультуры двух стран провели встречу, на которой отметили всестороннее развитие связей на основе дружественных отношений, а также взаимного доверия между главами государств.

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