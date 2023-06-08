Вестник Кавказа

Потолок госдолга США снова поднимут

Потолок госдолга США снова поднимут
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В США на два года будет отодвинута угроза дефолта. Это станет возможным благодаря увеличению потолка госдолга, сообщили в Минфине.

Потолок государственного долга США поднимется, в результате Вашингтон два года сможет "не беспокоиться об этом", поведал глава американского Минфина Скотт Бессент.

"Мы получим увеличение потолка долга… это будет сделано и забыто на два года. Нам не придется беспокоиться об этом"

– министр

Эта информация была озвучена главой ведомства в Белом доме на заседании во главе с президентом Дональдом Трампом.

Сегодня госдолг Штатов превышает $36 трлн, он находится на максимальном уровне в истории.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
455 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Спецпосланник Трампа встретится с лидером Ирана

Спецпосланник Трампа встретится с лидером Ирана

Посол РФ раскрыл подробности о переговорах с США в Стамбуле

Посол РФ раскрыл подробности о переговорах с США в Стамбуле

Пошлины США для Китая выросли до 145% - CNBC

Пошлины США для Китая выросли до 145% - CNBC

Переговоры в Стамбуле прошли конструктивно – Госдеп США

Переговоры в Стамбуле прошли конструктивно – Госдеп США

ЕС на 90 дней заморозил пошлины на американский импорт

ЕС на 90 дней заморозил пошлины на американский импорт

Тарифные война и мир Трампа

Тарифные война и мир Трампа

Россия и США завершили переговоры в Стамбуле

Россия и США завершили переговоры в Стамбуле

Как торговая война США и Китая повлияет на iPhone?

Как торговая война США и Китая повлияет на iPhone?

Китай напомнил США об отсутствии победителей в торговых войнах

Китай напомнил США об отсутствии победителей в торговых войнах

Президент Турции не планирует встречаться с делегациями РФ и США

Президент Турции не планирует встречаться с делегациями РФ и США

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы