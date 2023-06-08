Потолок госдолга США снова поднимут

В США на два года будет отодвинута угроза дефолта. Это станет возможным благодаря увеличению потолка госдолга, сообщили в Минфине.

Потолок государственного долга США поднимется, в результате Вашингтон два года сможет "не беспокоиться об этом", поведал глава американского Минфина Скотт Бессент.

"Мы получим увеличение потолка долга… это будет сделано и забыто на два года. Нам не придется беспокоиться об этом"

– министр

Эта информация была озвучена главой ведомства в Белом доме на заседании во главе с президентом Дональдом Трампом.

Сегодня госдолг Штатов превышает $36 трлн, он находится на максимальном уровне в истории.