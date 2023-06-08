Почему в США такой большой госдолг? 

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что такое государственный долг, что такое потолок госдолга США, как формируется американский госдолг, кто им владеет и почему он постоянно растет, наконец, что будет, если США поднимут госдолг – расскажем в этом материале.

В начале июня президент США в очередной раз продлил срок действия потолка американского госдолга до 2025 года. До этого министерство финансов неоднократно предупреждало американского лидера, что если он не пойдет на этот шаг, правительство не сможет платить по счетам.

Принятие закона - критически важно. Если мы не договоримся по бюджету, впервые за нашу 247-летнюю историю мы окажемся в ситуации дефолта

- сказал Джо Байден накануне подписания законопроекта.

На этот раз США удалось избежать дефолта, но как так вышло, что у Америки такой большой госдолг?

Что такое госдолг?

В ситуации, когда государство тратит больше, чем собирает налогов и получает прибыли от других операций, возникает дефицит. Дефицит, который накапливается со временем, и есть госдолг. В настоящее время государственный долг США на рекордно высоком уровне. Госдолг США в реальном времени составляет $ 31,457 трлн, примерно 108% от ВВП. За последнее столетие избежать дефицита Америке удавалось всего пять раз, и в последний раз в 2001 году.

Что такое потолок госдолга США?

Потолок госдолга США - это максимальная сумма, которую правительство может брать в долг, выпуская облигации. Понятие потолок госдолга было введено в 1917 году. В случае если расходы американского правительства превышают потолок госдолга, министерство финансов обязано прибегнуть к чрезвычайным мерам, чтобы заплатить по государственным облигациям и обеспечить оплату других расходов до тех пор, пока потолок не будет поднят вновь. Смысл потолка госдолга США в том, что он дает возможность министерству финансов выпускать облигации без одобрения Конгресса.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как формируется госдолг США?

Госдолг США нарастил темпы роста с начала 1980х годов, как при республиканцах, так и при демократах в администрации. Самый значительный рост госдолга в процентном соотношении пришелся на годы, когда у власти был Рональд Рейган и Джордж Буш. Основные причины роста госдолга США за последние 50 лет:

Война в Ираке Война в Афганистане Финансовый кризис 2008 года Пандемия Covid-19 2020 года.

Во время финансового кризиса и пандемии Конгресс пошел на беспрецедентные меры поддержки, которые стоили триллионы долларов. Госдолг США также формируется в результате таких политических решений, как, в частности, снижение налогов и увеличение государственных расходов. Эксперты прогнозируют, что в ближайшие годы госдолг США вырастет еще больше в связи с увеличением количества пенсионеров, и, соответственно, ростом социальных и медицинских выплат.

Кто владеет госдолгом США?

Большая часть госдолга США, более $ 24,5 трлн, является публичной и представлена в виде финансовых облигаций, которые выпускает министерство финансов. Еще $ 6,8 трлн владеют различные участники американского правительства.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Публичная часть американского госдолга принадлежит частным лицам, корпорациями, международным компаниям, государственным и местным властям, а также Федеральному резервному банку. За последние 10 лет публичная часть долга увеличилась в два раза.

Почему госдолг США постоянно растет?

Госдолг США продолжает расти по целому ряду причин:

Дефицит бюджета. Каждая новая администрация продолжает увеличивать государственные расходы или уменьшать налоги, тем самым обеспечивая рост госдолга. Барак Обама, например, увеличил госдолг на $8,3 трлн - на целых 70% - за счет пакета стимулов, который помог Америке выйти из финансового кризиса 2008 года. Дональд Трамп, в свою очередь добавил $7,8 трлн к долгу.

Каждая новая администрация продолжает увеличивать государственные расходы или уменьшать налоги, тем самым обеспечивая рост госдолга. Барак Обама, например, увеличил госдолг на $8,3 трлн - на целых 70% - за счет пакета стимулов, который помог Америке выйти из финансового кризиса 2008 года. Дональд Трамп, в свою очередь добавил $7,8 трлн к долгу. Займы у Целевого фонда социального обеспечения. Каждый президент берет в долг у Целевого фонда социального обеспечения, который на протяжении многих лет получал сверхдоходы за счет налогов на заработную плату. Идеальный вариант предусматривал разумное инвестирование, при котором эти деньги пошли бы на социальные выплаты новому поколению пенсионеров. Но вместо этого фонд ”одалживает” деньги правительству на увеличение госрасходов.

Каждый президент берет в долг у Целевого фонда социального обеспечения, который на протяжении многих лет получал сверхдоходы за счет налогов на заработную плату. Идеальный вариант предусматривал разумное инвестирование, при котором эти деньги пошли бы на социальные выплаты новому поколению пенсионеров. Но вместо этого фонд ”одалживает” деньги правительству на увеличение госрасходов. Инвестиции из других стран . Зарубежные страны, в том числе Китай и Япония, покупают казначейские облигации, тем самым инвестируя в свой экспорт, деноминированный в долларах. Они с радостью дают кредиты Америке, своему главному клиенту, чтобы она продолжала покупать их товары.

. Зарубежные страны, в том числе Китай и Япония, покупают казначейские облигации, тем самым инвестируя в свой экспорт, деноминированный в долларах. Они с радостью дают кредиты Америке, своему главному клиенту, чтобы она продолжала покупать их товары. Ключевая ставка США. Ключевые ставки в США низкие. Для правительства низкие ключевые ставки выгодны, поскольку только так оно может поддерживать дефицит бюджета. Пока ставки низкие, покупатели облигаций США уверены, что у страны хватит финансовых ресурсов, чтобы вернуть им долг. Во время периодов рецессий (экономических спадов) зарубежные страны увеличивают количество американских казначейских облигаций, считая их безопасной инвестицией.

Что будет если США поднимут госдолг?

Если госдолг США станет слишком высоким, то:

выплат по облигациям не будет,

американское правительство будет вынуждено объявить дефолт,

кредитный рейтинг США значительно упадет,

стоимость обслуживания долга вырастет,

в целом экономика США пойдет на спад.

Однако едва ли такой сценарий возможен. С момента введения механизма потолка госдолга во время Первой мировой войны, он поднимался или пересматривался 78 раз, чтобы избежать возможного дефолта. Поэтому госдолг США растет, но при этом ничего не происходит. В свою очередь Конгресс не рассматривает как таковых иных вариантов решения проблемы с дефицитом бюджета, кроме как манипуляции с потолком госдолга, хотя и считает его не самым эффективным инструментом.