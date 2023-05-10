Дефолт снова навис над США

Опубликовано: 7:21, 10 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Дефолт может случиться в США уже к 1 июня. Байден сообщил, что последствия станут разрушительными для экономики страны и объявил, что готов на любые шаги для того, чтобы дефолта в США не произошло.

О разрушительных последствиях дефолта для США предупредил после переговоров с лидерами Конгресса американский президент Джо Байден.

Накануне в Белом доме состоялась встреча главы США и лидеров Конгресса, главным вопросом, поднятом на встрече стала возможность повышения потолка госдолга, но никаких решений принято не было.

Госдолг США

Американский госдолг в январе 2023 года достиг уровня в $31,381 трлн. Потолок госдолга США на данный момент составляет $31,4 трлн, что означает его достижение в самое ближайшее время. По прогнозам главы Минфина США Джанет Йеллен, если лимит госдолга не изменится, дефолт может произойти уже к 1 июня 2023 года. Потолок госдолга установлен на уровне 125% от ВВП США за год.

Байден против дефолта

По словам Байдена, дефолт станет разрушительным, и он готов на любые шаги, чтобы увести страну от этой опасности. В Конгрессе очередной поднятие потолка государственного долга связывают с урезанием бюджетных расходов. Президент готов обсуждать этот вопрос, но, отметил он, не тогда, когда над США висит угроза дефолта. Белый дом хочет, чтобы потолок был поднят без каких бы то ни было условий.

Байден не исключает применения 14-й поправки к конституции, которая позволит ему, как главе государства, решить текущую проблему с госдолгом без участия Конгресса. При этом такой шаг потребует судебного разбирательства. Если ситуация дойдет до применения поправки ради спасения от дефолта, отмечают в Минфине, США столкнутся с конституционным кризисом.

Критическая экономическая ситуация сейчас важнейшая вещь, которая стоит на повестке, отметил Байден. Он не исключил, что может пропустить майский саммит стран G7 в Хиросиме, так как занят решением ситуации с достижением страной госдолга.

Последствия дефолта в США

Дефолт в США станет большим испытанием для мировой экономики. При этом установление нового лимита госдолга и связанное с этим серьезное урезание госраходов может вызвать глубокую рецессию, что также будет иметь негативные последствия для мировой экономики, пишет The Economist.