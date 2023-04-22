Почему США грозит дефолт?

Опубликовано: 18:09, 22 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Белом доме обеспокоены угрозой дефолта в США из-за нежелания президента страны говорить со спикером палаты представителей конгресса по поводу повышения потолка госдолга.

В администрации президента США Джо Байдена всерьез обеспокоены угрозой дефолта американской экономики. Это связано с отсутствием диалога между американским лидером и спикером палаты представителей конгресса Кевином Маккарти по повышению потолка госдолга страны.

«Внутри администрации существуют некоторые различия в уровне тревоги, поскольку высокопоставленные представители, сфокусированные на экономических вопросах, в частном порядке выражали большее беспокойство серьезностью вероятности дефолта» – приводит текст публикации в Politico РИА Новости.

Уточняется, что между Байденом и Маккарти отсутствует не только официальная, но и неформальная коммуникация по данной теме. В публикации отмечается, что стороны ведут все обсуждения только в публичной плоскости во время выступлений и заявлений в СМИ.

В минувшую среду, 19 апреля, спикер палаты представителей конгресса представил законопроект о повышении потолка госдолга США на $1,5 трлн. Согласно представленному документу, предусматривается экономия в размере более $4,5 трлн.

Помимо этого, также предполагается ограничить рост госрасходов темпами не выше 1% ежегодно. Далее в законопроекте говорится о том, что в случае необходимости дополнительных трат Белый дом должен будет обращаться к конгрессу за согласованием.

По словам самого Маккарти он намерен провести законопроект через палату представителей, а затем «направиться в контролируемый демократами сенат».

В то же время главная интрига заключается в том, удастся ли Маккарти добиться большинства голосов в палате. Одновременно в сенате ему точно не стоит рассчитывать на успех.

Собеседника издания отмечают, что Белый дом не должен позволить конгрессу сделать вопрос самого потолка госдолга предметом обсуждений.

В настоящее время в американской администрации по-прежнему требуют от конгресса безусловного расширения лимитов заимствований. В противном случае, есть опасения того, что уже летом США не могут обслуживать свои долговые обязательства.

Поэтому американский лидер отказывается от переговоров с Маккарти по поводу потолка государственного долга и требует, чтобы его повышение прошло автоматически, как это было ранее.