США переманили еще одного гроссмейстера из Армении

Гроссмейстер среди женщин Анна Саркисян сменила армянскую сборную на американскую. В настоящее время она располагается в первой сотне рейтинга ФИДЕ.

Армянская шахматистка Анна Саркисян отныне играет за команду Соединенных Штатов. Об этом пишут армянские СМИ.

По их данным, она уже успела принять участие в нескольких соревнованиях в качестве американской шахматистки.

В актуальном рейтинге ФИДЕ, размещенном на сайте организации, Анна значится как представительница США. В настоящее время она находится на 92-й строчке табеля о рангах.

Напомним, под американским флагом уже играют два известных армянских шахматиста – Левон Аронян и Владимир Акопян.