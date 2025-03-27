США переманили еще одного гроссмейстера из Армении

Гроссмейстер среди женщин Анна Саркисян сменила армянскую сборную на американскую. В настоящее время она располагается в первой сотне рейтинга ФИДЕ.
Армянская шахматистка Анна Саркисян отныне играет за команду Соединенных Штатов. Об этом пишут армянские СМИ.
По их данным, она уже успела принять участие в нескольких соревнованиях в качестве американской шахматистки.
В актуальном рейтинге ФИДЕ, размещенном на сайте организации, Анна значится как представительница США. В настоящее время она находится на 92-й строчке табеля о рангах.
Напомним, под американским флагом уже играют два известных армянских шахматиста – Левон Аронян и Владимир Акопян.