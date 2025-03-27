Вестник Кавказа

США переманили еще одного гроссмейстера из Армении

США переманили еще одного гроссмейстера из Армении
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Гроссмейстер среди женщин Анна Саркисян сменила армянскую сборную на американскую. В настоящее время она располагается в первой сотне рейтинга ФИДЕ.

Армянская шахматистка Анна Саркисян отныне играет за команду Соединенных Штатов. Об этом пишут армянские СМИ.

По их данным, она уже успела принять участие в нескольких соревнованиях в качестве американской шахматистки.

В актуальном рейтинге ФИДЕ, размещенном на сайте организации, Анна значится как представительница США. В настоящее время она находится на 92-й строчке табеля о рангах.

Напомним, под американским флагом уже играют два известных армянских шахматиста – Левон Аронян и Владимир Акопян.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1360 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Где и почему жгут &quot;Теслы&quot;?

Где и почему жгут "Теслы"?

Пезешкиан запросил у Трампа равноправия на переговорах

Пезешкиан запросил у Трампа равноправия на переговорах

Как пошлины Трампа повлияют на Турцию?

Как пошлины Трампа повлияют на Турцию?

Пошлины Трампа: Китай переориентирует часть поставок на турецкий рынок

Пошлины Трампа: Китай переориентирует часть поставок на турецкий рынок

Визит главы РФПИ в США завершился

Визит главы РФПИ в США завершился

Хоккеист Овечкин повторил &quot;вечный&quot; рекорд Гретцки в НХЛ

Хоккеист Овечкин повторил "вечный" рекорд Гретцки в НХЛ

США оценили доходы от введенных пошлин

США оценили доходы от введенных пошлин

Как пошлины Трампа повлияют на Россию? Ответ Пескова

Как пошлины Трампа повлияют на Россию? Ответ Пескова

Песков заявил об осторожном оптимизме в отношениях с США

Песков заявил об осторожном оптимизме в отношениях с США

Госсекретарь США рассказал о переговорах с Кириллом Дмитриевым

Госсекретарь США рассказал о переговорах с Кириллом Дмитриевым

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы