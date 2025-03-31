Увеличение транзита нефти и газа обсудили РФ и Казахстан

Состоялась встреча вице-премьера России Александра Новака с советником президента Казахстана Магзумом Мирзагалиевым и главой Минэнерго Казахстана Ерланом Аккенженовым. Обсуждались поставки нефти и газа.
"В ходе встречи также обсуждались вопросы увеличения транзитных поставок российских нефти и газа через территорию Казахстана и возможность обеспечения российским газом севера и северо-востока страны"
– сообщение кабмина
Также внимание было уделено теме участия отечественных компаний в нефтяных проектах в Казахстане, обсуждались возможности сотрудничества в банковском секторе и в сфере мирного атома.
Был затронут вопрос сотрудничества двух стран по линии ОПЕК+, взаимодействие в электро-, гидроэнергетике и "зеленой" энергетике.
Российской стороной было отмечено сохранение союзнических и партнерских отношений между странами, несмотря на западное давление.
"Отношения с Астаной являются одним из приоритетов внешней политики России. Несмотря на непрекращающееся внешнее давление со стороны Запада, Казахстан подтверждает статус нашего ближайшего союзника и стратегического партнера"
– Александр Новак