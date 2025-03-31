Увеличение транзита нефти и газа обсудили РФ и Казахстан

Новак провел встречу с делегацией из Казахстана, стороны обсудили энергетическое сотрудничество и вопросы транзита российских энергоресурсов через территорию РК.

Состоялась встреча вице-премьера России Александра Новака с советником президента Казахстана Магзумом Мирзагалиевым и главой Минэнерго Казахстана Ерланом Аккенженовым. Обсуждались поставки нефти и газа.

"В ходе встречи также обсуждались вопросы увеличения транзитных поставок российских нефти и газа через территорию Казахстана и возможность обеспечения российским газом севера и северо-востока страны"

– сообщение кабмина

Также внимание было уделено теме участия отечественных компаний в нефтяных проектах в Казахстане, обсуждались возможности сотрудничества в банковском секторе и в сфере мирного атома.

Был затронут вопрос сотрудничества двух стран по линии ОПЕК+, взаимодействие в электро-, гидроэнергетике и "зеленой" энергетике.

Российской стороной было отмечено сохранение союзнических и партнерских отношений между странами, несмотря на западное давление.

"Отношения с Астаной являются одним из приоритетов внешней политики России. Несмотря на непрекращающееся внешнее давление со стороны Запада, Казахстан подтверждает статус нашего ближайшего союзника и стратегического партнера"

– Александр Новак