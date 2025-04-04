Вестник Кавказа

Серьезность намерений Ирана по ядерной сделке хотят проверить США

Манхэттен
© Фото: Динара Хаирова
В Соединенных Штатах хотят понять, насколько серьезен настрой Ирана на переговоры по ядерной сделке. Именно с этой целью представители США хотят встретится послезавтра с иранской делегацией в Омане.

Делегация Соединенных Штатов в ходе ближайшей встречи с представителями Ирана намерена выяснить серьезность намерений Исламской Республики в контексте переговоров по ядерному соглашению. Об этом рассказали 10 апреля в Госдепартаменте.

"Встреча направлена на то, чтобы определить, серьезно ли настроен Иран"

– официальный представитель ведомства Тэмми Брюс

Она пояснила, что предстоящий контакт не будет частью какой-то большой переговорной программы.

Напомним, в прошлом месяце Дональд Трамп передал через посредников послание властям Ирана, предложив в нем провести переговоры по ядерной сделке. Президент США при этом предупредил ИРИ, что она может столкнуться с военными мерами, если вздумает отказаться от диалога. Встреча представителей двух стран пройдет на территории Омана в эту субботу. В Госдепартаменте отметили, что это будет именно встреча, а не переговоры.

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