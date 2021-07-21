Начальник Генштаба ВС Армении встретился с коллегами из США и Германии

Находящийся сейчас с визитом в Германии начальник Генштаба ВС Армении провел ряд коротких встреч с коллегами из других стран. В частности, он переговорил с представителями США, Германии.

Первый замглавы Минобороны, начальник Генштаба вооруженных сил Армении пообщался с коллегами из Соединенных Штатов, Германии, Аргентины, Швеции и Финляндии. Об этом сказано в сообщении, размещенном 14 февраля на сайте армянского оборонного ведомства.

Эдвард Асрян переговорил также с председателем Военного комитета НАТО. Все контакты состоялись на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Пока неизвестно, какие именно вопросы обсуждались на этих встречах.

Напомним, Асрян прибыл в Германию в составе армянской делегации, возглавляемой премьер-министром Николом Пашиняном.