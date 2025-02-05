Вестник Кавказа

Пашинян доволен своим визитом в США

Никол Пашинян
© Фото: сайт премьер-министра Армении
Глава армянского правительства подвел итоги своей поездки в столицу Соединенных Штатов. Он отметил, что она получилась эффективной.

Премьер-министр Армении положительно оценил свой недавний визит в Соединенные Штаты. Выступая в парламенте республики 12 февраля, Никол Пашинян заметил, что эта поездка и состоявшиеся в Вашингтоне переговоры с американским вице-президентом Джеймсом Дэвидом Вэнсом получились эффективными.

"Изначально встречи не планировались в Белом доме, но потом возник взаимный интерес, и мы встретились. Считаю визит и встречу эффективными"

– глава правительства

Напомним, армянский премьер приезжал в Вашингтон в начале этого месяца. В рамках поездки он участвовал в форуме по вопросу религии.

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