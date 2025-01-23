Пашинян встретился с представителями фонда Heritage в США

Глава армянского правительства находится сейчас с визитом в США. В рамках поездки он пообщался с представителями местного фонда Heritage.

В Соединенных Штатах состоялась встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и представителей Фонда стратегических исследований Heritage. Об этом сказано в сообщении на сайте главы армянского правительства.

"В контексте подписания Документа о стратегическом партнерстве между Арменией и США была подчеркнута важность развития двустороннего сотрудничества в экономике, энергетике, инвестициях, образовании, здравоохранении и других сферах"

– пресс-служба премьера

Стороны также поговорили о вопросах регионального и международного значения.