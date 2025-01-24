Пашинян встретился с правой рукой Трампа

Никол Пашинян провел переговоры с вице-президентом США. Стороны обсудили двусторонние отношения. Пашинян находится сейчас в Вашингтоне.

Армянский премьер Никол Пашинян провел в Вашингтоне переговоры с американским вице-президентом Джеймсом Вэнсом, пишет пресс-служба правительства РА.

В ходе встречи представители обеих стран затронули вопросы, которые касаются двусторонних отношений. Помимо этого, они поговорили о региональной повестке.

Пашинян находится с рабочим визитом в США, она участвовал в международном саммите религиозной свободы и "Национальном молитвенном завтраке".

О чем Пашинян просил Вэнса?

Генеральный директор Каспийского института стратегических исследований (Россия), главный редактор журнала "Национальная оборона", политический аналитик Игорь Коротченко в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" раскрыл вероятную повестку переговоров с армянской стороны.

"Прежде всего, Николу Пашиняну нужно установление прямых коммуникаций с командой Трампа, чтобы, воздействуя на новую администрацию США, заручиться ее поддержкой и усилить свои политические и военные позиции в противостоянии с Азербайджаном. Затем ему требуется подтвердить те договоренности, которые были достигнуты на последней неделе работы администрации Байдена, когда были подписаны при посредничестве Госдепа и Энтони Блинкена ряд соглашений, определяющих стратегическое взаимодействие между Ереваном и Вашингтоном", - сообщил он.

"В-третьих, Николу Пашиняну все-таки нужно показать свою значимость, учитывая фактор наличия в США мощного армянского лобби, которое в значительной мере определяет те или иные решения администрации любого президента. У диаспоры есть рычаги воздействия, вплоть до подкупа, как в случае с с экс-сенатором Робертом Менендесом, который принимал золотые слитки, дорогостоящие автомобили, и кэш, а в результате сел на 11 лет. Пашинян хотел бы наладить более тесный и плотный контакт с Белым домом, для чего он, наверняка, говорил о готовности Армении быть плацдармом США на Южном Кавказе и выполнять свои политические обязательства перед Вашингтоном", - продолжил Игорь Коротченко.

Что Трамп думает об Армении?

При этом сомнительно, чтобы план Пашиняна удался. "Конечно, Пашиняну важно, чтобы и новая администрация США подтвердила прежние договоренности – но Трамп сейчас пересматривает все политическое наследие Байдена, а Армения и сам Пашинян ему попросту безразличны. Я даже не уверен, что нынешний американский президент в курсе, как зовут главу Армении. Он точно знает об армянском лобби в американском истеблишменте, но Республика Армения абсолютно не входит в число приоритетов его политики", - подчеркнул политический аналитик.

"Дело в том, что Армения – очень бедная страна, находящаяся в логистическом тупике, вне транспортных коридоров. По этой причине даже не на третьих-четвертых позициях, а где-то на пятых-шестых находится Армения в списке приоритетов Трампа. Поэтому задачей Пашиняна и было обозначить себя, высказать слова поддержки, еще раз выразить готовность быть проводником американских интересов в регионе. Кроме того, он старался наладить личные, неформальные контакты с ключевыми лицами в администрации Дональда Трампа. Насколько миссия Пашиняна будет успешной, мы поймем по событиям ближайших месяцев", - заключил Игорь Коротченко.