Сколько составит "налог на выезд" для туристов в России?

Президент РСТ Илья Уманский прокомментировал озвученную им же накануне идею ввести сбор для россиян при покупке пакетного тура в зарубежные страны и назвал его сумму. По его словам, речь не идет о новом налоге.

В случае введения сбора при приобретении пакетного тура за границу российским туристам не придется платить лишние деньги – напротив, они сэкономят, рассказал президент РСТ Илья Уманский.

Таким образом он откликнулся на резонанс, который получило озвученное им же накануне предложение ввести сбор, который нужно будет уплачивать при покупке тура за границу.

Уманский опроверг восприятие его инициативы как введение нового налога. Президент РСТ пояснил, что туроператоры и сейчас делают взносы за каждый тур в действующие фонды страхования. Что касается конкретной суммы, то, если предложение РСТ будет воплощено в жизнь, и государственный фонд помощи туристам будет создан, то выплата в него с одного тура составит всего около 100 рублей. Туроператоры платят на сегодняшний день почти в 15 раз больше.

Это означает, подчеркнул Уманский, что выездной туризм, напротив, станет более доступным и массовым.

"Таким образом, мы говорим о модернизации уже существующего инструмента по обеспечению защиты прав потребителя и его перезапуске в целях более эффективной работы"

– президент РСТ

Он добавил, что дивиденды от средств нового фонда могли бы быть направлены на развитие туристической инфраструктуры внутри России, в то время как в существующих фондах они фактически лежат мертвым грузом.