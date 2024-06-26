Для россиян хотят ввести "налог на выезд"

Российские туристы, предпочитающие отдыхать за границей, могли бы платить своего рода "налог на выезд", считают в РСТ. Единый туристический сбор предлагается направлять в государственный внебюджетный фонд.

Туристический сбор с заграничных поездок предлагают ввести в России, идею озвучил глава Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.

По его словам, "налог на выезд" мог бы стать новым механизмом финансовых гарантий туроператоров. Собранные в рамках сбора с туристов средства могли бы направлять в специальный государственный фонд.

"Страховые компании отказываются от страхования ответственности туроператоров по выездному туризму. Объем средств, перечисляемых в фонд персональной ответственности, неуклонно растет… у крупных туроператоров объем замороженных средств в фонде персональной ответственности приближается к миллиарду рублей"

– Уманский

Он добавил, что при банкротстве туроператора, туристам возмещается лишь 15-30% от стоимости тура. Таким образом, "налог на выезд" мог бы послужить финансовой гарантией, защитить права потребителей

"Гарантии перед туристами, в этом случае должно взять на себя государство, а дивиденды от денежных средств, уплаченных в такой фонд, могли бы быть направлены на развитие инфраструктуры внутреннего туризма"

– Уманский