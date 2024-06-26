Для россиян хотят ввести "налог на выезд"

Туристический сбор с заграничных поездок предлагают ввести в России, идею озвучил глава Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.
По его словам, "налог на выезд" мог бы стать новым механизмом финансовых гарантий туроператоров. Собранные в рамках сбора с туристов средства могли бы направлять в специальный государственный фонд.
"Страховые компании отказываются от страхования ответственности туроператоров по выездному туризму. Объем средств, перечисляемых в фонд персональной ответственности, неуклонно растет… у крупных туроператоров объем замороженных средств в фонде персональной ответственности приближается к миллиарду рублей"
– Уманский
Он добавил, что при банкротстве туроператора, туристам возмещается лишь 15-30% от стоимости тура. Таким образом, "налог на выезд" мог бы послужить финансовой гарантией, защитить права потребителей
"Гарантии перед туристами, в этом случае должно взять на себя государство, а дивиденды от денежных средств, уплаченных в такой фонд, могли бы быть направлены на развитие инфраструктуры внутреннего туризма"
– Уманский