Россия вводит туристический налог – названа ставка

Подробности нового туристического налога стали известны в России. Они содержатся в поправках, которые введут в Налоговый кодекс новую главу. Озвучена ставка и когда введут новый налог в России.

Туристический налог скоро начнет взиматься в России, соответствующие поправки разработаны правительством РФ.

Новому налогу будет посвящена особая глава в российском Налоговом кодексе, передает "Интерфакс".

Предварительно новый налог начнет взиматься со следующего года. Налогом будут облагаться услуги по проживанию в отелях и гостиницах.

Выплачивать налог обяжут владельцев средств размещения, то есть организации и индивидуальных предпринимателей.

Налоговая ставка составит 6 тыс рублей, то есть около 65 рублей в день, за гостиничный номер.

Регионы могут самостоятельно изменять размер ставки: поднимать ее, но не более чем в два раза, и опускать, но не более чем в десять раз.