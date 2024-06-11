Налог на туристов появится во всей России

Правительство РФ думает над тем, чтобы с 2025 года у регионов была возможность собирать туристический налог и использовать его для благоустройства объектов инфраструктуры для туристов. Об этом сообщил Дмитрий Вахруков - заместитель руководителя Минэкономразвития РФ.

С начала следующего года заместитель руководителя федерального Минэкономразвития Дмитрий Вахруков предлагает дать право субъектам РФ взимать или не взимать налог на туризм.

По его словам он будет отправляться в местный бюджет. Собранная сумма может пойти только на развитие туристической отрасли – реконструкцию, строительство, реставрацию любого объекта, который может быть отнесен к туризму.

Компаниям не нужно будет совершать лишние действия, чтобы оформить отчетность перед налоговой службой, так как администрировать туристический сбор будет ФНС.

Сбор на курорты в качестве эксперимента сейчас установлен в нескольких частях РФ - в Алтайском крае, на Кубани и Ставрополье, а также в Санкт-Петербурге. Итоги опыта будут определены к концу этого года.