Вестник Кавказа

Налог на туристов появится во всей России

Банкноты России
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Правительство РФ думает над тем, чтобы с 2025 года у регионов была возможность собирать туристический налог и использовать его для благоустройства объектов инфраструктуры для туристов. Об этом сообщил Дмитрий Вахруков - заместитель руководителя Минэкономразвития РФ.

С начала следующего года заместитель руководителя федерального Минэкономразвития Дмитрий Вахруков предлагает дать право субъектам РФ взимать или не взимать налог на туризм.

По его словам он будет отправляться в местный бюджет. Собранная сумма может пойти только на развитие туристической отрасли – реконструкцию, строительство, реставрацию любого объекта, который может быть отнесен к туризму.

Компаниям не нужно будет совершать лишние действия, чтобы оформить отчетность перед налоговой службой, так как администрировать туристический сбор будет ФНС.

Сбор на курорты в качестве эксперимента сейчас установлен в нескольких частях РФ - в Алтайском крае, на Кубани и Ставрополье, а также в Санкт-Петербурге. Итоги опыта будут определены к концу этого года.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
1665 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Кисловодск собрал рекордный курортный сбор

Кисловодск собрал рекордный курортный сбор

Новое в отдыхе в Абхазии 2024: что такое и сколько стоит миграционный сбор?

Новое в отдыхе в Абхазии 2024: что такое и сколько стоит миграционный сбор?

Адыгея выступает за возможность введения курортного сбора регионами

Адыгея выступает за возможность введения курортного сбора регионами

Одну из старейших лестниц Железноводска обновят за счет курортного сбора

Одну из старейших лестниц Железноводска обновят за счет курортного сбора

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы