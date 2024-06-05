Ставрополье насобирало 2 млрд рублей курортного сбора

За шесть лет действия курортного сбора на Ставрополье было собрано порядка 2 млрд рублей. Средства были направлены на развитие инфраструктуры.

Для развития туризма и улучшения условий для отдыха гостей и жителей Ставрополья был введен курортный сбор. За шесть лет с момента начала эксперимента его объем достиг 2 миллиардов рублей, что стало значительным источником финансирования для развития туристской инфраструктуры в городах-курортах.

«С 2018 года участвуем в программе по курортному сбору. За это время мы привлекли в инфраструктуру только благодаря курортному сбору 2 миллиардов рублей. Сейчас ежегодно благодаря тому, что мы удвоили курортный сбор и довели его до 100 рублей, мы привлекаем в курортную инфраструктуру 700 миллионов рублей»

– губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров

Напомним, что курортный сбор на территории Ставрополья взимается с туристов, проживающих в гостиницах, санаториях, пансионатах и других объектах размещения. Его размер зависит от категории отеля, сезона, а также длительности пребывания. Собранные средства направляются на развитие инфраструктуры курортов, строительство новых объектов, благоустройство территории, организацию досуга и мероприятий для туристов.

По словам главы региона, благодаря курортному сбору удалось значительно улучшить условия пребывания туристов на курортах Ставрополья. Были проведены работы по благоустройству парков, набережных, пляжей, обустройству спортивных площадок и развлекательных комплексов. Кроме того, средства из курортного сбора позволили модернизировать существующие гостиничные комплексы, а также строить новые.