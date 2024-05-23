Курорт "Мамисон" в этом году откроется для туристов

Глава Кавказ.РФ анонсировал запуск масштабного проекта в Северной Осетии. Курорт "Мамисон" планируется открыть уже в нынешнем году.

Открытие горнолыжного курорта "Мамисон" в Северной Осетии намечено на 2024 год. Информацию об этом озвучил гендиректор Кавказ.РФ Андрей Юмшанов в процессе своего интервью каналу Россия-24 в рамках ПМЭФ.

Он отметил, что власти делают все возможное, чтобы ускорить процесс открытия объекта.

"Этот год для нас значимый. Мы делаем все, чтобы запустить <…> (курорт) "Мамисон" в Северной Осетии. (Он имеет) уникальное местоположение, высоты, красивейшие пейзажи, совокупность разных туристических локаций, которые находятся рядом. <…> Мы планируем, что в этом году мы действительно запустим этот курорт как самостоятельную единицу"

– Андрей Юмшанов

По данным Юмшанова, сейчас на месте будущего курорта возводятся канатные маршруты и прокладываются трассы для катания.

Кроме этого, проводится совместная работа с инвесторами, которые станут резидентами курорта. В следующем году они реализуют проекты объектов для туристического проживания.