Мамисон обзаведется отелями высокого класса

Всесезонный курорт "Мамисон" в Северной Осетии возведет несколько гостиниц высокого уровня. Намерение реализовать проект озвучили три инвестора.

Власти Северной Осетии одобрили кандидатуры трех инвесторов, которые реализуют проекты четырехзвездочных отелей на территории всесезонного курорта "Мамисон". Информацию об этом озвучил глава региона Сергей Меняйло

"Министерством экономического развития России определены три новых инвестора курорта, которым предоставлены земельные участки под строительство гостиниц категории 4 звезды"

– Сергей Меняйло

Кроме этого, он рассказал, что в республике продолжается строительство автомобильной магистрали к будущему туристическому объекту.

По данным Меняйло, сейчас специалисты проложили 80% дорожного полотна.

В конце этого года власти планируют запустить автомобильное движение по новой трассе.

Также глава региона сообщил, в данный момент к курорту проводят коммуникации.

"Газопровод и газораспределительную станцию планируем сдать в эксплуатацию осенью этого года. Две высоковольтные линии и подстанция также готовы к работе: электричество будет подано к июлю"

– Сергей Меняйло

Чиновник отметил, что сейчас на курорте продолжает возводиться горнолыжная инфраструктура.

Планируется, что первых посетителей "Мамисон" примет в следующем году.