Северная Осетия продолжает возводить дорогу к Мамисону

Всесезонный курорт "Мамисон" в Северной Осетии в скором времени обзаведется дорогой. Сейчас строительство дорожного полотна проходит около населенного пункта Нижний Зарамаг.
По информации местных властей, работа ведется в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги".
Как сообщил руководитель Управления по обеспечению реализации нацпроектов в республике Марат Дзарасов, для реализации проекта были отобраны специалисты с опытом.
"Автомобильная дорога к объекту – это важнейший инструмент для дальнейшего развития туризма и экономики нашей республики. Для реализации проекта были привлечены опытнейшие подрядчики и работники дорожной индустрии. Транспортная артерия будет соединять транскавказскую автомагистраль и Мамисонское ущелье"
- Марат Дзарасов
Сообщается, что завершить проект планируется до конца этого года. Общая протяженность автомагистрали составить порядка 14 км.