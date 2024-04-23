Северная Осетия продолжает возводить дорогу к Мамисону

Власти Северной Осетии продолжают реализовывать проект по строительству автомобильной магистрали к курорту "Мамисон". Дорога соединит Мамисонское ущелье и транскавказский маршрут.

Всесезонный курорт "Мамисон" в Северной Осетии в скором времени обзаведется дорогой. Сейчас строительство дорожного полотна проходит около населенного пункта Нижний Зарамаг.

По информации местных властей, работа ведется в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги".

Как сообщил руководитель Управления по обеспечению реализации нацпроектов в республике Марат Дзарасов, для реализации проекта были отобраны специалисты с опытом.

"Автомобильная дорога к объекту – это важнейший инструмент для дальнейшего развития туризма и экономики нашей республики. Для реализации проекта были привлечены опытнейшие подрядчики и работники дорожной индустрии. Транспортная артерия будет соединять транскавказскую автомагистраль и Мамисонское ущелье"

- Марат Дзарасов

Сообщается, что завершить проект планируется до конца этого года. Общая протяженность автомагистрали составить порядка 14 км.