Как усовершенствуют «Мамисон»

Курорт «Мамисон» обеспечат инженерной инфраструктурой до конца 2024 года. Важным аспектом развития инженерной инфраструктуры курорта «Мамисон» является экологическая безопасность.

Курорт «Мамисон» – это уникальное место, которое обещает стать идеальным для отдыха уже к 2024 году. Одной из ключевых составляющих комфортного пребывания на курорте является инженерная инфраструктура.

«Правительству РФ совместно с Государственной думой <> при доработке проекта федерального закона № 365 108−8 рассмотреть вопрос об установлении возможности строительства виноградарскими и винодельческими хозяйствами объектов туристической инфраструктуры, в том числе гостиниц, на землях сельскохозяйственного назначения, не относящихся к сельскохозяйственным угодьям, с определением оснований, препятствующих выводу таких земель из сельскохозяйственного производства или переводу в иную категорию земель»

– документ по итогам рабочей поездки президента в Ставропольский край.

Развитие инженерной инфраструктуры

Отметим, что важным аспектом развития инженерной инфраструктуры курорта «Мамисон» является экологическая безопасность. Современные технологии позволяют создавать экологически чистые системы водоснабжения, энергетики и управления отходами. Это не только способствует сохранению окружающей среды, но и создает здоровые условия для отдыха гостей.