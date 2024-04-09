Мамисон трудоустроит 3 тыс человек

После ввода в работу курорта "Мамисон" в Северной Осетии удастся обеспечить работой 3 тыс человек.

Северная Осетия планирует создать за счет курорта "Мамисон" 3 тыс дополнительных рабочих мест. Информацию об этом озвучил глава региона Сергей Меняйло.

Он отметил, что реализовать планы по вводу новых рабочих мест планируется до 2025 года.

Сейчас на курорте возводятся опоры для канатных маршрутов, парковка, многофункциональный комплекс и гараж для ратраков.

Кроме этого, проводятся работы по благоустройству территории, и создается система, которая будет создавать искусственный снег.

Также власти продолжают реализовывать проекты по строительству объектов размещения.

Ранее сообщалось, что за счет газификации курорта удастся провести газ к высокогорным селеньям возле "Мамисона".