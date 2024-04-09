Вестник Кавказа

Мамисон трудоустроит 3 тыс человек

Мамисон трудоустроит 3 тыс человек
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
После ввода в работу курорта "Мамисон" в Северной Осетии удастся обеспечить работой 3 тыс человек.

Северная Осетия планирует создать за счет курорта "Мамисон" 3 тыс дополнительных рабочих мест. Информацию об этом озвучил глава региона Сергей Меняйло.

Он отметил, что реализовать планы по вводу новых рабочих мест планируется до 2025 года.

Сейчас на курорте возводятся опоры для канатных маршрутов, парковка, многофункциональный комплекс и гараж для ратраков.

Кроме этого, проводятся работы по благоустройству территории, и создается система, которая будет создавать искусственный снег.

Также власти продолжают реализовывать проекты по строительству объектов размещения.

Ранее сообщалось, что за счет газификации курорта удастся провести газ к высокогорным селеньям возле "Мамисона".

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1325 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Екатеринбург с Владикавказом соединят Red Wings

Екатеринбург с Владикавказом соединят Red Wings

Университет в Северной Осетии открывает новые образовательные направления

Университет в Северной Осетии открывает новые образовательные направления

Северная Осетия почти занята на майские праздники

Северная Осетия почти занята на майские праздники

Злостными неплательщиками в Северной Осетии стали коммунальщики

Злостными неплательщиками в Северной Осетии стали коммунальщики

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы