Северная Осетия сохранит культурное наследие Мамисона

Власти Северной Осетии будут охранять исторические памятники на территории Мамисонского ущелья. Здесь будет особо охраняемая зона, на которой не разрешат возводить постройки и заниматься хозяйственной деятельностью.

Мамисонское ущелье в Северной Осетии станет особой зоной, где запретят строить здания и заниматься хоздеятельностью. Такую информацию опубликовал в своем telegram-канале глава региона Сергей Меняйло.

Он уточнил, что здесь расположены множество объектов исторического наследия региона, которые необходимо охранять.

В частности, глава Северной Осетии рассказал, что будут защищены святилища Цынайы-Дзуар, Самтхос-Дзуар, Камцхойы Реком, Камцхойы-Майрам, Камцхойы-Каузад, башня Моураовых и башня Елоевых, а также «Ныхас».

"Такую работу мы продолжим проводить во всех районах республики. Никаких самостроев здесь не будет! Наша задача — сохранить историческое достояние Осетии. Будем следить за этим!"

– Сергей Меняйло