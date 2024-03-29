Вестник Кавказа

Мамисон газифицирует высокогорные села Северной Осетии

Мамисон газифицирует высокогорные села Северной Осетии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Ряд высокогорных сел Алагирского района Северной Осетии будет газифицирован за счет проведения коммуникаций к курорту "Мамисон".

Власти Северной Осетии намерены газифицировать туристический комплекс "Мамисон" и за счет этого провести газ в высокогорные селения Алагирского района. Информация об этом была опубликована в telegram-канале главы региона Сергея Меняйло.

"Что касается газификации горного курорта "Мамисон", Газпром занимается строительством инженерных сетей, по которым голубое топливо будет поступать к туристическому комплексу. Благодаря этому, помимо "Мамисона", мы сможем газифицировать целый ряд высокогорных населенных пунктов Алагирского района"

– Сергей Меняйло

Провести коммуникации удастся сразу в семь горных сел - Камсхо, Калак, Згил, Лисри, Тиб, Верхний Зарамаг и Нижний Зарамаг.

О проведении газа к населенным пунктам глава региона говорил на встрече с заместителем генерального директора "Газпром межрегионгаз" Юрием Пахомовским.

Меняйло отметил, что власти намерены к лету ввести новую систему оплату организаций, которые занимаются сферой теплоснабжения.

"Продолжаем нашу совместную работу над снижением просроченной дебиторской задолженности республики, есть позитивные изменения: платежная дисциплина улучшилась по всем категориям потребителей. Кроме того, уже с лета платежи теплоснабжающих организаций будут осуществляться через Единого оператора теплоснабжения Северной Осетии"

– Сергей Меняйло

Ранее отмечалось, что стоимость реализации проекта курорта «Мимисон» обойдется властям в 19 млрд рублей. Большая часть средств поступит от частных инвесторов.

 

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