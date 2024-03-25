Вестник Кавказа

Дорога к Мамисону достроена

Дорога к Мамисону достроена
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Северной Осетии завершили строительство магистрали к курорту "Мамисон". Общая протяженность новых дорог в регионе составила более 19 км.

Власти Северной Осетии завершили строительство магистрали к курорту "Мамисон". Общая протяженность новых дорог в регионе составила более 19 км.

Горнолыжный курорт Мамисон обзавелся дорогой. К нему проложили трассы от села Нижний Зарамаг. Информацию об этом сообщил замминистра экономического развития региона Олег Бакадоров.

Также он рассказал, что в республике были построены дополнительные 19,6 км новых магистралей.

"В регионе завершено строительство автомобильных дорог от селения Нижний Зарамаг к рекреационному комплексу "Мамисон" и объезд селения Мичурино. Также завершена реконструкция участков автомобильных дорог протяженностью 8,9 км и пяти мостовых переходов в Алагирском и Дигорском районах"

- Олег Бакадоров

Также власти за счет регионального бюджета отремонтировали систему водоснабжения и водоотведения в нескольких городах и селах.

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