Дорога к Мамисону достроена

Власти Северной Осетии завершили строительство магистрали к курорту "Мамисон". Общая протяженность новых дорог в регионе составила более 19 км.
Горнолыжный курорт Мамисон обзавелся дорогой. К нему проложили трассы от села Нижний Зарамаг. Информацию об этом сообщил замминистра экономического развития региона Олег Бакадоров.
Также он рассказал, что в республике были построены дополнительные 19,6 км новых магистралей.
"В регионе завершено строительство автомобильных дорог от селения Нижний Зарамаг к рекреационному комплексу "Мамисон" и объезд селения Мичурино. Также завершена реконструкция участков автомобильных дорог протяженностью 8,9 км и пяти мостовых переходов в Алагирском и Дигорском районах"
- Олег Бакадоров
Также власти за счет регионального бюджета отремонтировали систему водоснабжения и водоотведения в нескольких городах и селах.