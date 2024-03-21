Когда откроется Мамисон?

Горнолыжный курорт в Северной Осетии планирует в следующем году запустить в работу общественное пространство. Для посетителей будут открыты фотозоны, набережные, главная площадь курорта и экотропы.

Мамисон ждет в следующем году первых гостей. К этому времени здесь будет облагорожено общественное пространство. Информацию об этом опубликовал Институт развития Кавказ.РФ, который занимается возведением курорта.

"Планируем, что это будут современные архитектурные решения, гармонирующие с природой вокруг и приправленные духом этники. Поможет в этом использование натурального камня и дерева, а также мотивов традиционной осетинской архитектуры и национальных узоров"

– Кавказ.РФ

Отмечается, что на въезде гостей будет встречать арка, которую стилизуют под окружающий пейзаж.

Центром притяжения туристов станет главная площадь, на которой разместятся кафе, торговые павильоны, детские площадки и арт-объекты.

Кроме этого, планируется обустроить на бережные, по которым гости курорта смогут совершать променад.

Также будут доступны экотропы, которые свяжут все пространство между собой.

По информации Кавказ.РФ вся территория курорта будет выполнена таким образом, чтобы быть доступной для людей с ограниченными физическими возможностями.

"За кадром в этом посте оставляем прозу жизни с оборудованием безбарьерной среды, пешеходных путей вдоль автодорог, ливневок и освещения, строительством пожарного депо и тысячей других важных деталей, которые делают отдых комфортным и безопасным. Это база"

– Кавказ.РФ