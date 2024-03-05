Вестник Кавказа

Дорога к "Мамисону" заработает к концу года

Дорога к "Мамисону" заработает к концу года
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Уже до конца текущего 2024 года откроется автомобильная дорога к новому североосетинскому курорту "Мамисон", сейчас на интенсивное строительство ведется на нижней части курорта на туристической поляне, рассказал Сергей Меняйло.

Новая современная и безопасная автодорога ко всесезонному туристско-рекреационному комплексу "Мамисон" в Северной Осетии – дело ближайшего будущего: она заработает к концу 2024 года, сообщил в своем Telegram-канале глава республики Сергей Меняйло.

"563 млн рублей в 2024 году будет направлено на строительство дороги от Нижнего Зарамага до "Мамисона", завершить работы планируем уже к концу года"

- Сергей Меняйло

Основные строительные работы сейчас ведутся в нижней части на туристической поляне, поведал глава Северной Осетии.

"Институт развития СКФО Кавказ.РФ строит на курорте две канатные дороги (верхняя станция - 2 950 метров над уровнем моря), 20 км трасс и системы искусственного оснежения, МФЦ, парковку на 460 мест, гараж ратраков и проводит внутренние коммуникации"

- Сергей Меняйло

Напомним, в скором времени в горах Северной Осетии вырастет горнолыжный курорт мирового класса со всей необходимой горнолыжной и туристической инфраструктурой, также на основе местных минеральных вод здесь заработают здравницы, в которых будут лечить массу заболеваний. Первых туристов курорт примет зимой 2025 года.

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