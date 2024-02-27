Восемь зон будут охранять культурное наследие на "Мамисоне"

На курорте в Северной Осетии установили зоны охраны вокруг памятников культурного наследия. Такая работа будет проводиться по всей республике.

Руководитель Северной Осетии Сергей Меняйло рассказал об установке восьми зон вокруг памятников культурного наследия на территории курорта "Мамисон".

По словам главы региона, данная работа уже завершена. Он отметил, что в настоящее время остается лишь рассмотреть, а затем вынести на обсуждение.

Меняйло добавил, что такая работа проводится по всей республике, поскольку памятников культурного наследия очень много.

"К сожалению, вокруг многих, так как они не стояли в реестре, так как не были определены охранные зоны, появились объекты строительства, самострои. Поэтому сохранить то, что осталось, и потом реставрировать или законсервировать - это наша основная задача"

- Сергей Меняйло