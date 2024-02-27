Новак пообещал приток денег в СКФО

Республики СКФО продемонстрировали экономический рост в 2023 году, констатировал вице-премьер Александр Новак. Также он отметил, что этот тренд продолжится за счет притока инвестиций.

Северо-Кавказский федеральный округ в 2023 году продемонстрировал внушительный экономический рост, который стал результатом не только традиционного прогресса в сфере туризма, но и увеличения объемов инвестиций, притока крупных инвесторов и банков, а также роста числа резидентов. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

По его словам, один из ключевых факторов экономического роста республик СКФО – это увеличение объема инвестиций. Крупные компании и банки проявляют интерес к региону, видя потенциал для развития различных отраслей экономики. Приток якорных инвесторов способствует созданию новых рабочих мест, развитию инфраструктуры и повышению жизненного уровня населения.

Помимо увеличения инвестиций, важным является рост числа резидентов в регионе. Положительные изменения в экономике и благоприятная бизнес-среда привлекают специалистов различных отраслей, что способствует обмену опытом и знаниями. Кроме того, увеличение числа положительных упоминаний в информационных источниках формирует позитивный имидж региона как перспективного места для жизни и работы.

«Создание точек роста, решение возникающих системных проблем и вызовов, внедрение позитивных практик других регионов — именно для этих задач был создан институт развития, и сегодня мы видим первые результаты этой работы. В 3,5 раза увеличилось число резидентов, в 6 раз – объем заявленных инвестиций в территорию. Строятся два новых горных курорта – „Ведучи“ и „Мамисон“, в предпроектной стадии – первый морской курорт на Каспии»

– Александр Новак

Далее вице-премьер отметил, что несмотря на достигнутые успехи, перед регионом стоят определенные вызовы. Так, нужно продолжать работу над улучшением инфраструктуры, повышением качества жизни населения, а также развитием образования и здравоохранения. Важно также обеспечить устойчивое использование природных ресурсов и сохранение экологического баланса в регионе.