Туризм Северной Осетии будет оцифрован

Один из российских операторов связи проанализирует туристическую сферу Северной Осетии и создать план, по которому республика станет более привлекательной для путешественников.

Северная Осетия воспользуется "Цифровым туризмом", чтобы проанализировать туристов и локации, которые их интересуют в республике. Таким образом, регион планирует разработать план по повышению туристической привлекательности региона.

Глава Фонда развития туризма республики Александр Габараев рассказал, что сотрудники организации изучать предпочтения путешественников, чтобы предложить более интересные варианты отдыха в регионе.

"Эксперты нашего Фонда уже приступили к работе с информацией, опираясь на статистику прошлых лет. Такие показатели позволят оценить предпочтения людей, спрогнозировать сферу интересов гостей республики. И в будущем предложить туристический продукт, который будет максимально привлекателен для всех туристов, интересующихся нашим регионом"

- Александр Габараев

По данным, которые уже удалось обработать, стало известно, что в прошлом году поток туристов увеличился на 11% по сравнению с 2022 годом и составил свыше 800 тыс гостей.

Чаще всего в Северную Осетию приезжали в августе и сентябре, а самой популярной локацией в республике стал Владикавказ.