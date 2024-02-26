Северная Осетия потратит на туризм 23 млрд рублей за четыре года

Сфера туризма Северной Осетии пополнится вложениями в размере 23 млрд рублей. Большая часть средств будет потрачена на возведение горнолыжного курорта "Мамисон".

Власти Северной Осетии намерены потратить свыше 23 млрд рублей на сферу туризма в течение четырех лет. Такое заявление сделал заместитель главы экономического развития региона Георгий Туаев.

"Всего в настоящее время у нас четыре прорывных проекта в сфере туризма. На их реализацию до 2030 года будет направлено 23,8 миллиарда рублей. Самый крупный из них — проект создания всесезонного туристско-рекреационного комплекса "Мамисон". Общая стоимость проекта — более 19 миллиардов рублей"

- Георгий Туаев

По словам замминистра благодаря "Мамисону" республика получит свыше 3 тыс дополнительных рабочих мест в течение двух лет. Сейчас разрабатываются проекты гостиницы и жилого комплекс, а также парковки на несколько сотен мест.

Также в республике в 2027 году откроется "Алания парк", на который планируется потратить 3,2 млрд рублей.

На реализацию проекта туристического комплекса "Кахтисар" будет затрачено порядка 1,6 млрд рублей. Там будет возведем четырехзвездочный отель, коттеджная гостиница, спа-центр, ресторан и развлекательный комплекс.

Кроме этого, на развитие агротуристического комплекса будут направлены 157 млн рублей.

