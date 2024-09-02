В Кремле готовы принять в БРИКС Турцию как страну НАТО

Турция может войти в БРИКС, будучи членом НАТО, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"С точки зрения БРИКС и основных подходов БРИКС – каких-то возражений тут нет"
– Дмитрий Песков
Официальный представитель Кремля заявил, что политика БРИКС не предполагает ультиматумов и жестких условий, как это имеет место в НАТО и ЕС. Именно такая гибкость делает БРИКС привлекательным альянсом для государств.
"Притягательность сотрудничества в рамках БРИКС в том, что никто не ставит вопрос "или-или". Это условие, которое любят ставить в НАТО и ЕС"
– Дмитрий Песков
Отметим, что ранее Турция подала заявку на вступление в БРИКС. В стране это объяснили желанием расширить свое присутствие за пределами западного мира и укрепить связи с Россией и КНР.