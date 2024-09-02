Вестник Кавказа

В Кремле готовы принять в БРИКС Турцию как страну НАТО

В Кремле готовы принять в БРИКС Турцию как страну НАТО
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Дмитрий Песков заявил, что не видит проблемы в том, что Турция может стать членом БРИКС, оставаясь в НАТО.

Турция может войти в БРИКС, будучи членом НАТО, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"С точки зрения БРИКС и основных подходов БРИКС – каких-то возражений тут нет"

 – Дмитрий Песков 

Официальный представитель Кремля заявил, что политика БРИКС не предполагает ультиматумов и жестких условий, как это имеет место в НАТО и ЕС. Именно такая гибкость делает БРИКС привлекательным альянсом для государств. 

"Притягательность сотрудничества в рамках БРИКС в том, что никто не ставит вопрос "или-или". Это условие, которое любят ставить в НАТО и ЕС" 

– Дмитрий Песков 

Отметим, что ранее Турция подала заявку на вступление в БРИКС. В стране это объяснили желанием расширить свое присутствие за пределами западного мира и укрепить связи с Россией и КНР. 

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