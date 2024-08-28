Вестник Кавказа

Песков подтвердил интерес Турции к БРИКС

Папка Брикс
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Анкара испытывает интерес к возможности стать членом БРИКС, заявил, комментируя новости о заявке Турции в БРИКС, пресс-секретарь президента России.

Турция стремится в БРИКС, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Да, действительно Турция проявляет интерес к вступлению в БРИКС, они заявляли об этом давно"

– представитель Кремля

Так он ответил на вопрос о достоверности сообщений западных СМИ, которые ссылались на источники, о том, что Анкара уже направила заявку на вступление в организацию.

О подаче Турцией официальной заявки написал Bloomberg. По данным источников агентства, Анкара намерена работать над развитием отношений для реализации многополярного мира, не покидая при этом НАТО. Кроме того, турецкое руководство уверено, что развитые страны перестают играть роль "центра геополитического притяжения". Еще одним мотивом служит фактическая заморозка заявки Турции на членство в ЕС.

Источники назвали и экономические причины, по которым Турция стремится в БРИКС. В Анкаре полагают, что такой шаг позитивно повлияет на экономические отношения с Россией и Китаем, даст возможность Турции играть роль торгового посредника между Евросоюзом и странами Азии. Есть у Турции и планы относительно создания газового хаба, который использовался бы для получения голубого топлива из России и Центральной Азии.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
1135 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Абхазия и Турция стали самыми популярными направлениями лета

Абхазия и Турция стали самыми популярными направлениями лета

Шамиль Айрым: сегодняшние выборы Милли Меджлиса имеют большое значение

Шамиль Айрым: сегодняшние выборы Милли Меджлиса имеют большое значение

Тело пропавшей российской путешественницы найдено в Турции

Тело пропавшей российской путешественницы найдено в Турции

Спрос на новогодние туры в Турцию вырос в три раза

Спрос на новогодние туры в Турцию вырос в три раза

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы