Песков подтвердил интерес Турции к БРИКС

Анкара испытывает интерес к возможности стать членом БРИКС, заявил, комментируя новости о заявке Турции в БРИКС, пресс-секретарь президента России.

Турция стремится в БРИКС, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Да, действительно Турция проявляет интерес к вступлению в БРИКС, они заявляли об этом давно"

– представитель Кремля

Так он ответил на вопрос о достоверности сообщений западных СМИ, которые ссылались на источники, о том, что Анкара уже направила заявку на вступление в организацию.

О подаче Турцией официальной заявки написал Bloomberg. По данным источников агентства, Анкара намерена работать над развитием отношений для реализации многополярного мира, не покидая при этом НАТО. Кроме того, турецкое руководство уверено, что развитые страны перестают играть роль "центра геополитического притяжения". Еще одним мотивом служит фактическая заморозка заявки Турции на членство в ЕС.

Источники назвали и экономические причины, по которым Турция стремится в БРИКС. В Анкаре полагают, что такой шаг позитивно повлияет на экономические отношения с Россией и Китаем, даст возможность Турции играть роль торгового посредника между Евросоюзом и странами Азии. Есть у Турции и планы относительно создания газового хаба, который использовался бы для получения голубого топлива из России и Центральной Азии.