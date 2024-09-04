Вестник Кавказа

Баку укрепляет партнерство с Астаной

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© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Эльнур Мамедов заявил, что Азербайджан и Казахстан усиливают стратегическое партнерство. Отношения между странами развиваются во всех сферах.

Замглавы азербайджанского МИД Эльнур Мамедов заявил, что Азербайджан и Казахстан в последние годы активно усилили стратегическое партнерство.

Он отметил, что основанные на исторических, культурных и религиозных общих чертах связи перешли на новый уровень в рамках сотрудничества.

Дипломат подчеркнул, что отношения Баку и Астаны продолжают развиваться во всех сферах, что нашло отражение в развитии Срединного коридора.

Мамедов также добавил, что Баку считает приоритетом укрепление связей с Астаной в рамках Организации тюркских государств.

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