Баку укрепляет партнерство с Астаной

Эльнур Мамедов заявил, что Азербайджан и Казахстан усиливают стратегическое партнерство. Отношения между странами развиваются во всех сферах.

Замглавы азербайджанского МИД Эльнур Мамедов заявил, что Азербайджан и Казахстан в последние годы активно усилили стратегическое партнерство.

Он отметил, что основанные на исторических, культурных и религиозных общих чертах связи перешли на новый уровень в рамках сотрудничества.

Дипломат подчеркнул, что отношения Баку и Астаны продолжают развиваться во всех сферах, что нашло отражение в развитии Срединного коридора.

Мамедов также добавил, что Баку считает приоритетом укрепление связей с Астаной в рамках Организации тюркских государств.